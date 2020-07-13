Минприроды: Для ликвидации разлива топлива на Таймыре приняты все меры

На месте разлива топлива на Таймыре работают специалисты Росприроднадзора, заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин. В ведомстве подчеркнули, что проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий разлива авиатоплива на Таймыре из-за разгерметизации трубопровода компании "Норильсктрансгаз" у поселка Тухард на Таймыре.

Министр заверил, что по поручению президента РФ Владимира Путина в дальнейшем будет проведена оценка состояния всех расположенных на территории России объектов, деятельность которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду.

"Главный урок, который компании должны вынести из последних событий - оперативное информирование в случае чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул член правительства РФ.