Валаамский монастырь начинает принимать паломников и туристов

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь открывает свои двери для паломников и туристов. Из-за пандемии коронавируса он был закрыт почти два месяца, сообщили в обители.

"РГ" уже писала о том, что в Карелии с 15 июня открыли для посещения территорию природного парка "Валаамский архипелаг". И уже многие путешественники там побывали. Теперь они смогут посетить и территорию Валаамского монастыря.

Кстати, здесь накануне отслужили две Божественные литургии в день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев. Ночная литургия началась в полночь в нижнем храме, а утром прошла литургия в верхнем храме собора. Службу возглавил игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий.

В храмах было пока немноголюдно. Но с каждым днем количество паломников и туристов увеличивается. Правда пока закрыта гостиница, поэтому туры на архипелаг отправляются только на один день.