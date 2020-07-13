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13.07.2020 12:13
Рубрика: Общество

Валаамский монастырь начинает принимать паломников и туристов

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: vk.com/valaam Фото: vk.com/valaam
Фото: vk.com/valaam

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь открывает свои двери для паломников и туристов. Из-за пандемии коронавируса он был закрыт почти два месяца, сообщили в обители.

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"РГ" уже писала о том, что в Карелии с 15 июня открыли для посещения территорию природного парка "Валаамский архипелаг". И уже многие путешественники там побывали. Теперь они смогут посетить и территорию Валаамского монастыря.

Кстати, здесь накануне отслужили две Божественные литургии в день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев. Ночная литургия началась в полночь в нижнем храме, а утром прошла литургия в верхнем храме собора. Службу возглавил игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий.

В храмах было пока немноголюдно. Но с каждым днем количество паломников и туристов увеличивается. Правда пока закрыта гостиница, поэтому туры на архипелаг отправляются только на один день.

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