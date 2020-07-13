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13.07.2020 15:10
Рубрика: Происшествия

Опубликовано видео задержания террористов "ИГ" в Ростовской области

Текст: Александр Гавриленко

В Сети опубликовано видео задержания нескольких террористов в Ростове-на-Дону. Как сообщала "РГ", тайная ячейка запрещенного в РФ "Исламского государства" готовила серию терактов в школах и больницах на Юге России, а также нападения на полциейских.

На кадрах оперативной съемки видно, что террористов брали по всему городу: в многоэтажке спального района на Левенцовке, в частном секторе и даже на одной из строительных площадок города. Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили схрон с оружием и взрывчаткой в лесополосе на окраине города. У подельников обнаружены патроны к автоматическому оружию нескольких калибров, ручные гранаты и взрывчатые вещества.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Террористы были застигнуты врасплох и даже не пытались оказать сопротивления. Кроме главаря банды - он проживал в пригороде Ростова, а когда к нему нагрянули оперативники, то сначала открыл по ним огонь из автомата, а потом попытался кинуть в них самодельное взрывное устройство. В результате он подорвал сам себя и от ранений погиб на месте.

Кадры обысков и показания свидетелей лягут в основу обвинительного заключения по целому ряду статей УК РФ. Если вина обвиняемых подтвердится, они получат длительные тюремные сроки.

По данному факту следователи возбудили уголовные дела по статьям 205, 222 и 317 УК РФ. Как уточнили в ФСБ РФ, в ходе спецоперации по задержанию боевиков никто из гражданских или силовиков не пострадал.

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