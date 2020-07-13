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13.07.2020 17:40
Рубрика: Культура

Спектакль "Грифон" в Херсонесе бесплатно покажут медикам

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

На территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" пройдут два бесплатных показа спектакля "Грифон" для крымских медработников и их семей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба фонда "Моя история".

Фото: Юлия Крымова/РГ
В Херсонесе показали спектакль "Грифон" об истории древнего города

В июле в Херсонесе стартует второй сезон спектакля "Грифон", который был поставлен в 2019 году на специально сконструированной сцене среди античных руин. Ко второму сезону постановка претерпела изменения: обновился актерский состав, драматургия, декорации, костюмы и бутафория.

На премьерные показы второго сезона 15 и 16 июля билеты продаваться не будут, на представления решено пригласить медиков.

- Это своего рода благодарность организаторов врачам, которые все эти месяцы сражались и продолжают сражаться за жизни пациентов с диагнозом COVID-19, - рассказал председатель совета фонда Иван Есин. - Актеры счастливы сыграть для медицинских работников. Аплодисменты в этот день будут звучать именно для медиков, ведь если бы не их самоотверженность, то сейчас ни о каком спектакле не могло бы идти и речи.

Напомним, премьера спектакля "Грифон" состоялась 27 июля 2019 года. Представление посмотрел Президент России Владимир Путин. Прошлым летом постановку увидели более 10 тысяч зрителей. Она повествует о тысячелетней истории Херсонеса. На своих крыльях мифический Грифон проносит зрителей сквозь исторические эпохи и события, рассказывая о героях, которые защищали эту землю, проявляли сострадание, совершали выбор, который повлиял на всю историю России.

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