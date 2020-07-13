В Крыму в детских лагерях смены сократили до 14 дней

В 2020 году в лагерях и здравницах Республики Крым, а также в МДЦ "Артек" отдохнут 20 тысяч крымских детей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

При этом, по его словам, для увеличения количества оздоровленных детей продолжительность смен решено сократить с 21 до 14 дней.

- Несмотря на то, что уже сейчас в 18 детских оздоровительных учреждениях Республики Крым отдыхают 4 429 детей, считаю необходимым найти возможность для увеличения количества здравниц, которые могут принимать на оздоровление и отдых молодых крымчан. Тем более что сейчас в Крыму зарегистрировано 56 учреждений, готовых принять ребят, - отметил Сергей Аксенов.

Как сообщалось ранее, в Крыму 1 июля оздоровительная кампания началась в международном детском центре "Артек". В первую летнюю двухнедельную смену он принял 523 человека - это школьники из Крыма в возрасте от 8 до 17 лет.