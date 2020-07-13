Стал известен райдер артистов "Славянского базара в Витебске"

Артисты, перед тем как дать концерт, отправляют организаторам райдер - перечень запросов, который стоит исполнить. При его нарушении знаменитость может отказаться выступать, не возвратив при этом гонорар.

"Славянский базар в Витебске" в этом году будет сокращен, но требования российских звезд остаются неизменными.

Единственной гостинице Витебска, которая имеет статус четырехзвездночной, является "Лучеса". "Лучеса" многого навидалась: и собачек Людмилы Гурченко, и как Валерию Леонтьеву шторы из дома тащили - потому что те, что в отеле, не защищали от солнца.

Киркоров как-то возмутился, что нет в Витебске кроватей кинг-сайз.

- С Розой Рымбаевой на "Славянский базар в Витебске" приезжали казахские батыры, и не жаловались - так что проблем с большими кроватями больше нет. А эти парни побольше Филиппа Киркорова, - пояснил директор "Славянского базара в Витебске" Глеб Лапницкий. - Мы уже знаем, от кого что ожидать, на что обращать внимание.

Таисия Повалий, которой заложили звезду на "Алле звезд" и которая вновь приедет на "Славянский базар в Витебске", приятно шокирует организаторов скромностью. К примеру, гримерная должна иметь большое зеркало, плотные шторы, гладильную доску и утюг, три больших новых махровых полотенца, напряжение 220 V, умывальник, туалет, негазированную минеральную воду, чай, столовые приборы и хорошо вымытые не порезанные фрукты. Для группы исполнительницы запрашиваются: 10 бутылок газированной воды, фруктовая, сырная, овощная, рыбная и мясная тарелки, фисташки, электрический чайник с водой, чай, кофе, молоко, сахар, столовые приборы и упаковка влажных салфеток. Муж звезды объяснил, что обеспечивать черной икрой не надо,"смысла в понтах нет", поскольку команда приезжает работать и удивлять своими навыками, а не характером.

В Витебске у звезд есть любимая гостиница "Эридан". Здесь останавливались Пугачева, Леонтьев, Киркоров, Фотий, Газманов. Последний заказывал на завтрак драники и даже перемещался по древнему городу Шагала на велосипеде. Но на этот раз Олег Газманов будет председателем жюри конкурса эстрадных исполнителей.

Питание у Газманова - трехразовое. Артист предпочитает русскую и белорусскую кухню (его предки из Беларуси - прим. ред.), настаивает на свободном выборе меню и уединении. В зале ресторана не должны присутствовать посторонние.

При прибытии Филиппа Киркорова должны ждать два лимузина и Mercedes для подтанцовки. Готов заселиться артист как минимум в двухкомнатный президентский люкс. Первая комната должна быть большой, светлой и обязательно с зеркалом в полный рост. А вторая комната должна быть полностью отведена под гардероб.

Ваенга требует авиаперелеты бизнес-классом 2 места, эконом-класс для участников коллектива. В гостинице должен быть оплаченный завтрак. Меню заранее и полностью нужно согласовывать с администратором коллектива. Обед и ужин после концерта в ресторане.

На площадке необходимы 4 чистые комфортабельные гримерные комнаты, для Ваенги - лучшая комната.

В требования Лолиты Милявской входят стандартные условия: люкс в гостинице, телохранители и лимузин у трапа.