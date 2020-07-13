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13.07.2020 23:13
Рубрика: Экономика

Судоходным компаниям выделили субсидии на лизинговые платежи

Текст: Евгений Гайва
Российские судоходные компании получат субсидии для возмещения затрат на лизинговые платежи за пассажирские суда, сообщили в Минтрансе.

Расположение о выделении субсидий и также постановление правительства о правилах их предоставления 10 июля утверждены председателем правительства России.

Российским судоходным компаниям, осуществляющим морские и речные круизные перевозки, из федерального бюджета выделено 320 млн рублей. Средства будут направлены на компенсацию выплат по договорам лизинга, заключенным судоходными компаниями с российскими лизинговыми организациями до 11 марта 2020 года на приобретение пассажирских судов, построенных на российских судостроительных предприятиях. При этом судоходные компании должны обеспечить последующую регистрацию таких судов в Государственном судовом реестре или Российском международном реестре судов.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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"Данная мера направлена на реализацию программы строительства новых судов на отечественных верфях в условиях поддержки отраслей, наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции", - отметили в Минтрансе.

Повышение качественного уровня пассажирского флота необходимо для развития внутреннего туризма и пассажирских перевозок, а также для привлечения иностранных туристов.

Субсидирование расходов на уплату лизинговых платежей в 2020 году поддержит финансовую устойчивость судовладельцев и позволит им осуществить выплаты по договорам лизинга без срыва сроков, сохранить оборотные средства, обеспечить минимизацию сокращения численности работников, а также улучшить конкурентоспособность в условиях распространения COVID-19, добавили в Минтрансе.

Экономика Транспорт Водный транспорт Правительство Минтранс

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