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Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

Текст:   Богдан Бобров
13.07.2020,  
12:08
Фото: Ubisoft Фото: Ubisoft
Фото: Ubisoft

Вместо отмененной E3 компания Ubisoft провела собственную онлайн-презентацию Ubisoft Forward.

Издатель в анонсе обещал подарить всем зрителям, которые войдут в свои учетные записи Uplay во время трансляции, игру Watch Dogs 2.

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Желающих бесплатно получить приключенческий боевик про хакеров набралось так много, что серверы не выдержали, а фирменный лаунчер выдавал ошибку.

В официальной российской Twitter-ленте Ubisoft опубликовано сообщение о том, что все обещанные награды обязательно дождутся геймеров.

На момент написания заметки уже появилась специальная страница, после регистрации на которой Watch Dogs 2 должна в скором времени появиться на аккаунте Uplay.

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