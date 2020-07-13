Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

Вместо отмененной E3 компания Ubisoft провела собственную онлайн-презентацию Ubisoft Forward.

Издатель в анонсе обещал подарить всем зрителям, которые войдут в свои учетные записи Uplay во время трансляции, игру Watch Dogs 2.

Желающих бесплатно получить приключенческий боевик про хакеров набралось так много, что серверы не выдержали, а фирменный лаунчер выдавал ошибку.

В официальной российской Twitter-ленте Ubisoft опубликовано сообщение о том, что все обещанные награды обязательно дождутся геймеров.

Трудности со входом в нашу систему теперь должна быть решены. Не переживайте! Вы получите награды, даже если не смогли успешно войти в систему ранее. Мы сообщим вам дополнительную информацию о наградах в ближайшее время.#UbiForward pic.twitter.com/R15Dm1aVs5 — Ubisoft Russia (@UbisoftRussia) July 12, 2020

На момент написания заметки уже появилась специальная страница, после регистрации на которой Watch Dogs 2 должна в скором времени появиться на аккаунте Uplay.