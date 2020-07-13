В Минэнерго рассказали, кому невыгодно переводить транспорт на газ

Программа по переводу автотранспорта на газ набирает обороты, несколько регионов планирует в крупных городах ввести ряд преференций для транзитного транспорта на газе, сообщил в интервью "РГ" замглавы Минэнерго Антон Инюцын.

"Ряд регионов дает скидку на транспортный налог или парковку. Но я не очень верю в такие привилегии, как, например, парковка. Для коммерческого транспорта это не актуальные меры. Они больше рассчитаны на физлиц, которые занимаются индивидуальным предпринимательством. Но как мера стимулирования она есть у нас в плане мероприятий. И мы с регионами рассматриваем такие меры стимулирования как бесплатная парковка, транзит большегрузного транспорта на газе через города в любое время суток, послабление по налогам", - сказал Антон Инюцын.

Некоторые регионы предлагают ввести скидку 50% или вообще убрать плату за "Платон". "Конечно, в таком случае, наверно, завтра же все перейдут на газ. Но дорожники должны получать от государства деньги. Мы не можем, стимулируя одно, забирать ресурсы у других", - уверен замминистра.

По его мнению, все условия для перехода на газ созданы, но основной расчет сделан на тех, кто много ездит. "Наша целевая аудитория - машины, которые очень много ездят. Мы не хотим всех на газ перевести. Более того, есть транспорт, который нерентабельно переводить на газ. Например, сельхозтехнику можно перевести, но комбайн или трактор, который работает сезонно, не так быстро окупится, как, например, "Газель", которая ездит круглогодично. Но сельхозтоваропроизводители могут перевести на газ легкий коммерческий транспорт, который возит готовую продукцию с полей и ферм", - полагает замглавы Минэнерго.

Полный текст интервью с заместителем министра энергетики Антоном Инюцыным читайте в ближайших номерах "РГ".