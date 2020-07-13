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13.07.2020 18:41
Рубрика: Культура

В музее-заповеднике Клину к 180-летию Чайковского обновили экспозицию

Текст: Северьян Цагарейшвили
Презентация обновленной экспозиции "Чайковский. Симфония "Жизнь" музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину прошла в день святых Петра и Павла - день именин Чайковского.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Экспозицию обновили к 180-летию композитора, а первоначальный вариант этой выставки, посвященной жизни и творчеству Чайковского, был открыт в 2015, к его 175-летию. Автором экспозиции была Полина Ефимовна Вайдман, один из крупнейших в мире специалистов по творчеству Чайковского. Название тогда было выбрано неслучайно: в 1891 году Чайковский, возвращаясь с триумфальных гастролей в США, решил создать симфонию с символическим заголовком "Жизнь", которая бы подытожила весь его творческий путь. Этот замысел он так и не воплотил, но успел составить программные наброски к своему нереализованному сочинению, которые представляют отражение всей жизни композитора: порыв, жажда деятельности и любовь переходят в разочарование и "замирание".

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Куратором обновленной экспозиции стала глава рукописного фонда дома Чайковского Ада Айнбиндер. В новом варианте подлинные документы дополнили мультимедийными технологиями, визуальным и аудио-контентом, которые полностью погружают в мир великого композитора с первых лет его жизни до самой смерти - от трогательных детских каракулей в переплетенном томе переписки родителей до посмертной гипсовой маски.

С первых же минут перед посетителями выставки предстает калейдоскоп жизни Чайковского во всех ее проявлениях: "ожившие" изображения на интерактивных экранах, рисунки, шаржи, письма, книги, прижизненные издания клавиров и партитур, афиши и фотографии людей, с которыми был связан Чайковский в разные периоды. Концептуально подобранная цветовая гамма, в которой оформлена экспозиция, разворачивается от светло-жизнерадостных до фатально-темных, трагических тонов. На стенах размещены отрывки из писем, высказывания самого Чайковского и близких ему людей, а также случайные "срезы" того, что происходило в ту эпоху, когда жил композитор.

Музыкальное творчество Чайковского, как и его жизнь, представлено на выставке исчерпывающе: от первого сохранившегося нотного автографа композитора - романса "Мой гений, мой ангел, мой друг…" - до ценнейшей рукописи Шестой патетической симфонии. И, конечно же, в зале постоянно звучит музыка: проживая вместе с Чайковским его жизнь, посетитель слушает фрагменты его фортепианных и оркестровых сочинений, а надев наушники, можно послушать и его романсы и отрывки из опер "Мазепа" и "Орлеанская дева", познакомиться с его дипломным сочинением, созданным во времена учебы в консерватории, а также посмотреть видео-отрывок из знаменитой постановки "Евгения Онегина" Дмитрия Чернякова. Звучит на экспозиции и голос самого Чайковского, который дошел до нас в записи 130-летней давности, сделанной на фонограф Эдисона - один из первых в истории звукозаписывающих аппаратов.

Фото: liceu_opera_barcelona/ instagram.com
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В обновленном варианте выставки появилась так называемая творческая лаборатория Чайковского, где, посмотрев фильм и рассмотрев нотные рукописи, можно на примере знаменитой арии Германа из "Пиковой дамы - "Что наша жизнь? Игра!" - увидеть "изнутри" творческий процесс гения и проследить, как из первоначальных эскизов музыкальная идея превращается в шедевр.

Презентация обновленной выставки состоялась в день святых Петра и Павла, в честь именин Чайковского: традиционно в эту дату в парке Клина проходят праздничные гуляния, организуется езда на лошадях. В этом году из-за сложной ситуации с пандемией все развлечения пришлось отменить, но во дворе усадьбы Чайковского традиционно прошел молебен. А после этого в концертном зале музея по случаю открытия выставки выступили юные лауреаты конкурса Чайковского, среди которых - пианистка Софья Меньшикова, кларнетист Эрик Мирзоян, скрипач Равиль Ислямов. Повторная презентация выставки планируется на 31 июля - день открытия музыкального фестиваля Чайковского в Клину.

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