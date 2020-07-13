В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

Министерство труда России поддержало законопроект о поправках в Трудовой кодекс, которые законодательно закрепляют дистанционный режим работы. Об этом сообщают "Известия".

Документ в том числе позволяет предусмотреть порядок компенсации расходов, связанных с использованием сотрудником личного оборудования. До сих пор данный вопрос не был урегулирован. Впрочем, в документе все-таки однозначно не говорится, что работодатель после принятия законопроекта в обязательном порядке будет возмещать сотрудникам затраты на электричество, телефон, интернет, амортизацию личного оборудования.

"Работник вправе использовать в рамках дистанционной работы свое личное оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации. В коллективных договорах, локальных нормативных актах, принимаемых с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовых договорах о дистанционной работе может предусматриваться порядок компенсации расходов, связанных с использованием работником личного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации", - именно такая формулировка сегодня заложена в законопроекте. Таким образом, получается, что компенсация личных затрат сотрудников - добрая воля работодателя.

Как ранее писала "Российская газета", законопроект, подготовленный группой депутатов Госдумы и членами Совета Федерации, предлагает достаточно много новелл, связанных с регулированием удаленной занятости.

В частности, кроме непосредственной дистанционной (удаленной) работы, предлагается такая форма, как комбинированная занятость (режим работы, включающий работу на стационарном рабочем месте и дистанционную (удаленную) работу). Исключается требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора о дистанционной работе. Рабочее место дистанционного работника может находиться везде, где есть возможность использовать сеть Интернет.

По инициативе работодателя нельзя будет уволить сотрудников по таким спорным основаниям, как отсутствие у работодателя достаточного объема работы, нецелесообразность дальнейшего сотрудничества, изменение стратегии развития работодателя, решение генерального директора о расторжении договора. Дистанционные работники не могут трудиться круглосуточно и отвечать на звонки и письма работодателя в режиме 24/7. У них должно появиться право уйти в офлайн. А если они соглашаются быть на связи круглосуточно, тогда работодатель должен будет доплачивать им за сверхурочную работу.