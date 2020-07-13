Суды зачастую игнорируют требование законодательства изучить данные, указанные в протоколе. В итоге выносят несправедливые решения, а пострадавшим приходится доходить до Верховного суда, чтобы восстановить справедливость. К сожалению, таких принципиальных автомобилистов у нас не так уж и много.

Тем не менее некто Евгений Соколов оказался именно таким принципиальным автомобилистом. Его машину увезли на штрафстоянку якобы за то, что он припарковал ее в неположенном месте - далее первого ряда и под углом к проезжей части, чем создал помехи для движения других машин.

Но машина была припаркована в тупике, где вообще нет никакого движения. Интересно, что все суды установили факт, что никаких знаков, запрещающих остановку или стоянку на этом участке дороги, нет вовсе. Однако это никого не смутило. Суд первой инстанции, а за ним и последующие суды сделали парадоксальный вывод, что для привлечения водителя к ответственности не требуется, чтобы он нарушил действие знаков. Достаточно того, что он припарковался на проезжей части дороги. А то, что он не создавал помех для движения, и вовсе не влияет на привлечение его к ответственности. Столь вольная трактовка правил дорожного движения и Кодекса об административных правонарушениях в Верховном суде была пересмотрена. ВС указал, что данное суждение судьи районного суда противоречит диспозиции части 4 статьи 12.19 КоАП, согласно которой административная ответственность наступает за нарушениеправил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств.

Более того, согласно протоколу об административном правонарушении Соколову не вменялась остановка или стоянка с нарушением Правил дорожного движения в зоне действия каких-либодорожных знаков или дорожной разметки.

Надо сказать, что при рассмотрении дела суды ссылались на схему организации дорожного движения, которая отражала ситуацию спустя три месяца после якобы нарушения. Но и на ней предусмотрен знак "Выезд на набережную". Это значит, что участок дороги перед указателем выходит на набережную или берег водоема. Сквозного проезда данный отрезок дороги может не иметь. Но суды не исследовали это обстоятельство и не дали ему оценку.

Доводы Соколова о том, что он припарковал автомобиль не на проезжей части дороги, а в тупике, суды надлежащим образом не проанализировали. В материалах дела есть фото места совершения правонарушения. Из него следует, что машина Соколова припаркована параллельно проезжей части дороги. Дальше стоит бордюр, а за ним расположены цветочные клумбы. Всеэто мешает проезду транспорта.

Из показаний сотрудника полиции, составившего протокол о нарушении и вынесшего постановление о привлечении Соколова к ответственности, допрошенного в районном суде, следует, что очевидцем правонарушения, вмененного Соколову, он не был. Процессуальные документы составлялись им на территории спецстоянки, куда была эвакуирована машина. Выявление нарушения, его фотофиксация и задержание автомобиля осуществлялись другим инспектором ДПС в присутствии понятых. Но ни этот инспектор, ни понятые в суд не вызывались и допрошены не были.

Все эти существенные процессуальные нарушения не позволили всесторонне полно и объективно рассмотреть дело.

Поэтому Верховный суд отменил все вынесенные ранее решения и направил дело на новое рассмотрение в районный суд.

Для привлечения к ответственности водителя районному суду достаточно было факта, что автомобиль был ­припаркован на проезжей части

Как считают адвокаты, суды довольно редко проверяют данные, указанные в протоколе, и исходят из позиции, что этот документ - самое главное доказательство вины. Хотя по закону он -такое же доказательство, как и любое другое. И если он противоречит иным доказательствам, то значит, именно его нужно ставить под сомнение. В общем, если в клетке с надписью "тигр" вы видите жирафа, то не верьте глазам своим.

Верховный суд уже не раз указывал, что протокол как доказательство также необходимо исследовать, а не слепо верить тому, что в нем написано.