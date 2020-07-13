ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших COVID-19 в мире

Тедрос Габреисус подчеркнул в своем выступлении, что 80 процентов новых случаев заражения приходится на 10 стран. Наибольший рост заболеваемости произошел в США, Бразилии, Индии и Южной Африке.

Общее число зарегистрированных случаев заболевания составило почти 12,9 миллиона, количество жертв на утро понедельника - 568 296. Такие данные представил Центр мониторинга пандемии Университета Джона Хопкинса, который систематизирует информацию, поступающую из разных стран. И хотя показатель смертности, отметил доктор Габреисус, остается на прежнем уровне, ВОЗ проявляет обеспокоенность тем, что вирус продолжает распространяться по миру.

"Должен признаться, что мы не видим перспектив возвращения к привычной жизни в ближайшее время", - сказал глава ВОЗ.

По его словам, эксперты ВОЗ по-прежнему возлагают надежды на создание эффективной вакцины - это даст возможность установить контроль над распространением инфекции.

Тедрос Габреисус также предположил, что истинные общие показатели распространенности инфекции и смертности могут оказаться выше из-за задержек и погрешностей в отчетности, различий в определениях и показателях тестирования, а также возможного занижения данных из некоторых стран.