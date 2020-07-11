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11.07.2020 04:14
Рубрика: Общество

Представители ВОЗ сообщили о рекордном числе заболевших коронавирусом

О 228 тысячах случаев заражения коронавирусом за сутки сообщили представители Всемирной организации здравоохранения. С начала пандемии это рекордное число.

Фото: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP
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"Прежний пик выявления заболевших пришелся на четвертое июля, когда диагноз подтвердился у 211 тысяч человек в мире", - со ссылкой на организацию пишет РИА Новости.

Общее число заболевших COVID-19 в мире превысило 12 миллионов человек. Российские ученые ведут активную работу над вакциной, способной противостоять новому типу коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об успешном завершении доклинических испытаний вакцины от коронавируса в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". А с 15 июля здесь рассчитывают начать клинические тестирования.

Испытания нового лекарства от коронавируса SARS-CoV-2 сейчас ведут и специалисты Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Гамалеи. Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее говорил о том, что ведомство рассчитывает на появление трех-четырех вакцин от новой коронавирусной инфекции в России.

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