"Вектор" завершил доклинические испытания вакцины от коронавируса

"Коллеги закончили доклинические исследования, - сказала главный санитарный врач РФ. - Они прошли успешно, и мы имеем все основания быть уверенными, что так и будет. 15 июля рассчитываем выйти на клинику", - сказала она.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что создание вакцины от новой коронавирусной инфекции в России идет по графику, утвержденному правительством страны. А директор "Вектора" Ринат Максютов сообщал, что исследование на людях вакцины от коронавируса нового типа начнется в центре 15 июля.

Позже глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что ведомство рассчитывает на появление 3-4 вакцин от новой коронавирусной инфекции в России. То есть, пока действительно все идет по графику. Причем, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что для детей должна быть специальная вакцина, для которой должны быть соблюдены особые требования по безопасности.

"Пока такая работа только начинается", - сообщила Попова, добавив, что вакцина от коронавируса для детей скорее всего не появится в 2020 году, об этом говорить пока преждевременно. "По поводу того, легче или сложнее [течение болезни], сегодня сказать уже не так просто, как в самом начале, когда у нас еще и случаев-то не было", - добавила она.