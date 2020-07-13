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13.07.2020 00:35
Рубрика: Власть

Всех участников главного военно-морского парада проверят на коронавирус

Текст: Юрий Гаврилов
Главный военно-морской парад, который пройдет в России 26 июля, будет организован с максимальной безопасностью для его участников и зрителей. Это подтвердил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.

"Подготовка к нынешнему военно-­морскому параду проходит в особых условиях и не менее ответственно. Нами учтен уже наработанный опыт и спланированы необходимые шаги, направленные на недопущение случаев заболеваний", - рассказал он в интервью "Красной звезде".

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Начальник главка отметил, что все участники парада проходят обязательный контроль. Он касается как условий размещения моряков, так и их питания и проживания. "Ежедневно проводятся медицинские осмотры с термометрией каждого военнослужащего. Спланировано периодическое лабораторное обследование на возможное инфицирование COVID­19", - сообщил Тришкин.

По его словам, все экипажи "парадных" кораблей предварительно обследованы и направлены в море на 14-­дневную обсервацию. Разумеется, продуманы во всех деталях вопросы обеспечения безопасности здоровья почетных гостей - ветеранов Великой Отечественной войны и даже журналистов, которые будут освещать это важное событие.

Фото: РИА Новости
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"В медицинском обеспечении тренировок и непосредственно проведения главного военно-морского парада задействованы более трехсот специалистов­-медиков. У нас нет сомнений, что торжественные мероприятия 26 июля пройдут организованно, слаженно и, что немаловажно в нынешних условиях, максимально безопасно с точки зрения обеспечения охраны здоровья всех участников предстоящего праздника", - рассказал начальник ГВМУ.

Он поблагодарил всех военврачей, медсестер, других специалистов, которые встали стеной на пути коронавируса и сейчас продолжают находиться, по сути, на передовой битвы с пандемией.

Между тем

В Минобороны РФ сообщили, что после объявления даты проведения парада Победы появились публикации о том, что, мол, мероприятие преждевременно в разрезе сложившейся эпидемиологической обстановки. Однако время показало: благодаря своевременным, эффективным и беспрецедентным мерам удалось не только не допустить инфицирования военнослужащих COVID­19, но и в целом снизить уровень сезонных заболеваний, в том числе - коронавирусной инфекцией.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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