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13.07.2020 20:41
Рубрика: Власть

Захарова оценила изменение статуса собора Святой Софии

Текст: Юрий Когалов
Россия рассчитывает, что управление Собором Святой Софии в качестве мечети будет в полной мере соответствовать статусу объекта Всемирного культурного наследия, который был присвоен ему ЮНЕСКО в 1985 году. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отмечается в комментарии, опубликованном на сайте министерства, в Москве с сожалением восприняли решение руководства Турции о преобразовании храма-музея в мечеть и возобновлении в нем мусульманских богослужений. Статус музея превратил Собор Святой Софии "в символ мира и межрелигиозного согласия, что сыграло важную роль в укреплении атмосферы веротерпимости и диалога между народами".

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Рассчитываем, что управление Собором Святой Софии, до недавнего времени носившего статус музея и являющегося святыней для всего христианства, достоянием мировой культуры и евразийской цивилизации, будет в полной мере соответствовать статусу объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Ожидаем, что любые действия в отношении этого уникального памятника будут учитывать его исключительное значение для верующих всего мира", - отметила Захарова.

Напомним, 10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии, который предусматривает перевод этого памятника мировой культуры в собственность Департамента по религиозным делам Турции. Ранее соответствующее решение на этот счет вынес Госсовет, высший административный суд страны, отменив решение властей Турции от 1934 года о превращении Собора Святой Софии в музей.

Согласно указу Эрдогана, собор будет переделан в мечеть. Первая молитва (пятничный намаз) в ней пройдет 24 июля. По всей видимости, в этот день там будет присутствовать все руководство страны.

Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится
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