Жест Кикнадзе и слова Карпина рассмотрит комитет по этике РФС

Неприличный жесть генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе в адрес болельщиков и слова критики в адрес РФС и РПЛ со стороны главного тренера "Ростова" Валерия Карпина будут рассмотрены на заседании комитета по этике Российского футбольного союза.

В случае с Кикнадзе речь идет об эпизоде в матче 28-го тура против Уфы", когда руководитель клуба "погорячился" и в ответ на выпад одного из болельщиков продемонстрировал ему средний палец руки. После матча сам Кикнадзе подтвердил, что такой случай имел место, и признался, что слишком эмоционально отреагировал в тот момент.

Валерий Карпин выразил недовольство действиями российских футбольных властей с части возобновления сезона после пандемии коронавируса. Из-за этого, по мнению наставника ростовчан, команда потеряла важные очки.