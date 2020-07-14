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14.07.2020 12:03
Рубрика: Легковые авто

Американку на Hyundai изгнали с парковки для Tesla

Текст: Борис Захаров
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

На сайте Reddit выложено любопытное видео - женщину на новой Hyundai Elantra изгоняют с парковочного места, зарезервированного для автомобилей Tesla.

От записи пререкания дамы со службой охраны близлежащего супермаркета сложно оторваться. Женщина, как кажется, одновременно расстроена и возмущена. С одной стороны, она резонно объясняет, что таблички, в которых указано, что паркоместо выделено только для парковки и зарядки электрокаров Tesla, слишком малы (что правда). С другой стороны, трудно представить, что американка не понимала, что въезжает на своем массовом седане во владения касты "тесловодов".

Фото: www.shop.tesla.com
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Впрочем, у дамы есть ответ и на это. Она подтягивает тяжелую артиллерию - сообщает, что страдает болезнью Альцгеймера и вообще не парковалась, а просто остановилась подождать знакомого, который заскочил в магазин. При этом тирада, которую дама снимает на свой смартфон, сопровождается неприличными жестами и крепкими словечками. В итоге нарушительница конвенции ретируется - покидает паркоместо для Tesla и переставляет машину.

Интересен в том числе и социальный аспект. Вольно или невольно, дама на Hyundai ставит вопрос о своих гражданских свободах и высказывает претензию дилеру Tesla, который не удосужился снабдить "VIP-парковку" крупными и внятными знаками или табличками. Отметим в этой связи, что в словах "нарушительницы" есть логика. Ведь, как известно, запрещающие указатели в США, как правило, очень крупного размера и многократно дублируются. Так что не исключено, что в конечном случае ролик может заставить дилеров Tesla пересмотреть правила оформления своих паркомест и зарядочных станций.

#Hyundai #Tesla