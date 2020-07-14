Aurus определился с дизайном внедорожника Komendant

В распоряжении "Российской газеты" оказались снимки, на которых можно увидеть финальную версию внедорожника Aurus Komendant. К сожалению, пока по условиям коммерческой тайны мы не можем рассекретить фотографии, но рассказать есть о чём.

Внешний вид Komendant выполнен в стилистике Senat: головная оптика, решетка радиатора, задний бампер, а также пропорции автомобиля и линия остекления. Разница в уникальном кузове с брутальным обликом. Кстати говоря, для дизайнеров московского института ФГУП "НАМИ" источником вдохновения при создании образа автомобилей Aurus послужил ЗИС-110.

Что касается перспективного пятидверного Aurus, то его дизайн экстерьера немного отличается от того экземпляра, который был представлен в апреле 2019 года министру промышленности и торговли России Денису Мантурову.

Komendant окрашен в тёмно-зелёную эмаль. Прототип имеет почти готовый серийный вид - кузов, бамперная группа, светотехника. Примечательно, что на автомобиле присутствуют характерные выштамповки на боковинах, колёсных арках, крыльях. Транспортное средство также отличается коротким передним свесом и удлинённым задним.

Помимо этого, Aurus повышенной проходимости оснащён спойлером над задним стеклом, а также многолучевыми колёсными дисками и силовыми хромированными рейлингами на крыше. На товарной машине будут фирменные строгие диски и элегантные встроенные рейлинги.

Известно, что салон внедорожника практически полностью повторяет интерьер седана и лимузина Senat. К слову, внутри установлены поручни, ЖК-мониторы, смонтированные на тыльной стороне передних сидений.

Полноразмерный внедорожник, как и другие модели Aurus, построен на Единой модульной платформе. Степень унификации подвески между Senat, минивэном Arsenal и Komendant составляет 100%, дорожный просвет равен 200 мм. Привод - полный, построенный вокруг муфты подключения передней оси. Шасси обладает несколькими режимами движения - Auto, Sport, Comfort и Allroad.

Внедорожник оснащается гибридной силовой установкой, включающей в себя 4,4-литровый "атмосферник" V8 мощностью 598 л.с., которому помогает электромотор с высоковольтной батареей. Двигатель работает в паре с девятиступенчатым "автоматом" R932 российской фирмы KATE.

Aurus Komendant пройдёт сертификацию в конце 2020 года или в начале 2021 года. Внедорожник должны представить в этом году, но в продаже он появится только в 2022 году. Модель составит конкуренцию Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga.

Прототип Aurus Komendant во время зимних тестов. Фото: www.motor1.com