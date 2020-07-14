Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 миллионов

По всему миру коронавирусом SARS-CoV-2 уже заразились более 13 миллионов человек (13 006 764).Обновленные данные публикует ТАСС со ссылкой на университет Джонса Хопкинса, который суммирует всю информацию, полученную от международных организаций, федеральных и местных властей. Больше всего инфицированных - в США (3 346 246). На втором месте - Бразилия (1 864 681), на третьем - Индия (878 254).

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что мир еще не скоро вернется к привычной жизни, так как слишком много стран снимают ограничения, не понимая, что коронавирус остается "врагом номер один".

При этом он отметил, что крупных вспышек удалось избежать там, где власти вводили строгий карантин и активно боролись с распространением инфекции - в их числе страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки.