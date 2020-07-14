ЦИК зарегистрировал пять кандидатов в президенты Беларуси

Пять кандидатов в президенты Беларуси зарегистрированы во вторник на заседании Центризбиркома. В список кандидатов, уточняет БЕЛТА, включены: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

Из-за несоответствия представленной декларации о доходах и имуществе, а также из-за того, что в его избирательной кампании участвовала иностранная организация, сообщают новостные порталы, отказано в регистрации экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико.

Не зарегистрирован и бывший руководитель ПВТ Валерий Цепкало, который, по сведениям ЦИК, не смог собрать в поддержку своего выдвижения более 100 тысяч достоверных подписей избирателей. Кроме того, пояснили в комиссии, в декларации о доходах и имуществе его супруги были указаны недостоверные сведения, которые имеют существенное значение.

Напомним, нижняя палата белорусского парламента назначила президентские выборы на 9 августа, а досрочное голосование состоится с 4 по 8 августа. Итоги Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.