Долгожданный. Ford возродил рамный внедорожник Bronco

Свершилось: Ford представил возрожденный рамный внедорожник Bronco. Американские СМИ называют эту модель самой долгожданной автоновинкой 2020 года. Предыдущий Bronco прекратили выпускать еще 24 года назад - в 1996-м, он представлял собой огромный двухдверник на шасси тогдашнего Ford F-Series.

В новом воплощении Bronco - это среднеразмерный внедорожник, который будет выпускаться с двух- и четырехдверным кузовами. Автомобиль построен на рамном шасси пикапа Ford Ranger T6. Использованы та же лонжеронная рама, передняя независимая подвеска и задний неразрезной мост.

Стиль автомобиля максимально близок к модели первого поколения выпуска 1965-1977 годов. Именно ей подражают круглые фары, общие пропорции кузова, "плоские" боковины, съемная сегментная крыша, безрамные боковые стекла.

При этом производитель утверждает, что во главу угла была поставлена практичность, а не стиль. Компания годами следила за онлайн-форумами любителей внедорожников, чтобы выяснить, чего хотят клиенты от нового Bronco. Они сравнивали свой автомобиль не только с прямыми конкурентами вроде Jeep Wrangler, но и с довольно нетрадиционными транспортными средствами, такими как квадроцикл Polaris RZR. Конечная цель - создать лидера в сегменте максимально утилитарных внедорожников.

Фото: Пресс-служба Ford.

Автомобиль имеет самым высоким дорожным просветом в классе 294 мм, самую большую глубину преодолеваемого брода - 851 мм. Впервые в сегменте машину можно будет заказать на 35-дюймовой off-road резине прямо с завода.

Для Ford Bronco будут предлагаться два турбомотора EcoBoost: 2,3-литровая "четверка" (273 л.с. и 420 Нм) и 2,7-литровая "шестерка" (314 л.с. и 542 Нм). Трансмиссия может быть 7-ступенчатой механической или 10-ступенчатой автоматической. Все автомобили полноприводные, но при этом покупатели смогут выбирать разные системы: с передаточным числом понижающей передачи в раздаточной коробке 2,72 или 3,06.

У автомобиля легко демонтируется не только крыша, но и боковые двери, причем для них предусмотрены специальные чехлы.

Фото: Пресс-служба Ford.

Интерьер тоже вдохновлен оригинальным "Бронко". Салон защищен от атмосферных осадков и имеет прорезиненный пол со сливными отверстиями, защищенную от воды электронику и водостойкую обивку. Передняя панель также может быть оснащена удобной стойкой для монтажа различных устройств, включая смартфоны, экшн-камеры, навигаторы и многое другое.

Ford уже открыл прием заказов в США. Пока озвучена только базовая цена - от 29 995 долларов (около 2 130 000 рублей) за двухдверную версию с четырехцилиндровым мотором. Поставки автомобилей клиентам начнутся в 2021 году.

Одновременно с рамным Bronco представили младшего брата - кроссовер Bronco Sport с несущим кузовом, но о нем надо рассказать отдельно.