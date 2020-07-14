Гоша Куценко заменит во МХАТе Александра Домогарова после скандала

В "Сценах из супружеской жизни" Московского Художественного академического театра имени Горького - значительная перестановка. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МХАТа, осенью, в новом сезоне, Гоша Куценко и Юлия Высоцкая впервые выступят там дуэтом.

Напомним: "Сцены из супружеской жизни" - постановка по мотивам сценария Ингмара Бергмана. Режиссер - супруг Высоцкой Андрей Кончаловский.

При этом представитель театра отметила, что сейчас все "пережили уникальный период, который никого и ничто не оставил прежним". "Жизнь после пандемии претерпевает изменения: рождаются новые форматы и проекты, новые способы взаимодействия со зрителем, новое восприятие и новый взгляд", - уточнили в пресс-службе, добавив, что и МХАТ имени Горького не стал здесь исключением.

В предыдущей версии спектакля партнером Высоцкой, играющей Марию, был Александр Домогаров (Иван). Но с актером театру пришлось расстаться - не без скандала. И в новом сезоне его заменит "символ лихих девяностых" Куценко. Который крайне органичен в роли Ивана. Что стало ясно уже на первых репетициях.

Постановка 82-летнего Кончаловского - адаптация киносценарий Бергмана, где действие перенесено из Швеции в нашу страну начала девяностых. Премьера состоялась в марте прошлого года. С новым составом зритель увидит постановку 2 октября.

Ранее сообщалось, что "Сцены" переосмыслит канал HBO.