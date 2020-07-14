Граждане России смогут въехать в Хорватию по ранее выданной визе

Граждане России в числе других иностранцев из не входящих в ЕС стран смогут въехать в Хорватию. Как сообщает портал Schengen Visa Info, условием для посещения балканской страны станет наличие ранее оформленной хорватской национальной или шенгенской визы (в настоящее время оформление новых виз приостановлено).

По прибытии в Хорватию прямо на границе придется предъявить ваучер на оплаченное проживание, а также показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за двое суток до прибытия. В случае отсутствия такой медсправки иностранцам назначается обязательный 14-дневный карантин, посещать на котором можно лишь продуктовые магазины при соблюдении мер социального дистанцировались и в маске. При этом имеется опция по сокращению времени ожидания.

"Карантин может быть сокращен, если гражданин примет решение за свой счет пройти обследование на коронавирус в Хорватии и получит результаты в течение недели", - пишет портал.

Согласно распоряжению хорватского правительства, граждане стран Евросоюза и Шенгенского соглашения, освобождаются от обязательного предъявления результатов ПЦР-тестов.

Ранее были названы еще 7 стран, которые готовы принять российских граждан: Турция, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика и Мальдивы.