Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
14.07.2020 14:02
Рубрика: Легковые авто

Климат-контроль гиперкаров Bugatti легко охладит трехкомнатную квартиру

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Bugatti. Фото: Пресс-служба Bugatti.
Фото: Пресс-служба Bugatti.

Вы знали, что автомобили Bugatti славятся не только мощнейшими моторами, но и столь же монстрообразными кондиционерами? Между тем, как сообщает издание Carscoops, климатическая установка, установленная, к примеру, в модели Chiron, настолько мощная, что способна поддерживать микроклимат в квартире площадью 80 квадратных метров. Помимо мощного компрессора кондиционера в состав системы климат-контроля здесь входят сразу два конденсатора.

Фото: скриншот с youtube.com
Американку на Hyundai изгнали с парковки для Tesla

Такая хладоартеллерия задействуется прежде всего по причине особой компоновки привода. Как известно, среднемоторный гиперкар оснащен 8-литровым 1500-сильным W16, который расположен за сиденьями. Понятно, что жар от мотора прорывается в кокпит. Именно эту тепловую атаку и призвана отразить батарея из многочисленных элементов системы охлаждения. Кроме того, из-за того, что лобовое стекло стремится у Chiron к горизонтальной плоскости, а огромная панорамная крыша входит в оснащение большинства реализуемых машин, это также способствует сильному нагреву салона, особенно если машина эксплуатируется в жарком климате.

Интересно, что трубки, по которым гуляет хладагент, тянутся у Chiron на целые 9,5 м, а компрессор сжимает в минуту три кг фреона! Кроме того, поясняет инженер компании Юлия Лемке, ответственная за разработку климатической системы Chiron, из-за особенностей аэродинамики набегающие потоки воздуха эффективно отводятся вплоть до скорости 250 км/ч, так что инженерам пришлось разработать и внедрить специальную систему воздухозабора для охлаждения салона.

#Bugatti