Климат-контроль гиперкаров Bugatti легко охладит трехкомнатную квартиру

Вы знали, что автомобили Bugatti славятся не только мощнейшими моторами, но и столь же монстрообразными кондиционерами? Между тем, как сообщает издание Carscoops, климатическая установка, установленная, к примеру, в модели Chiron, настолько мощная, что способна поддерживать микроклимат в квартире площадью 80 квадратных метров. Помимо мощного компрессора кондиционера в состав системы климат-контроля здесь входят сразу два конденсатора.

Такая хладоартеллерия задействуется прежде всего по причине особой компоновки привода. Как известно, среднемоторный гиперкар оснащен 8-литровым 1500-сильным W16, который расположен за сиденьями. Понятно, что жар от мотора прорывается в кокпит. Именно эту тепловую атаку и призвана отразить батарея из многочисленных элементов системы охлаждения. Кроме того, из-за того, что лобовое стекло стремится у Chiron к горизонтальной плоскости, а огромная панорамная крыша входит в оснащение большинства реализуемых машин, это также способствует сильному нагреву салона, особенно если машина эксплуатируется в жарком климате.

Интересно, что трубки, по которым гуляет хладагент, тянутся у Chiron на целые 9,5 м, а компрессор сжимает в минуту три кг фреона! Кроме того, поясняет инженер компании Юлия Лемке, ответственная за разработку климатической системы Chiron, из-за особенностей аэродинамики набегающие потоки воздуха эффективно отводятся вплоть до скорости 250 км/ч, так что инженерам пришлось разработать и внедрить специальную систему воздухозабора для охлаждения салона.