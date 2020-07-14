Косачев: Присутствие Египта в Ливии уравновесит активность Турции

Участие египетских войск в ливийском конфликте призвано уравновесить активность Турции, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Такое мнение он высказал РИА Новости, комментируя решение парламента Ливии, заседающего на востоке страны, разрешить вооруженным силам Египта вмешаться в противостояние между Правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА), которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет, напоминает агентство.

По мнению Косачева, решение парламента - это ответ "на повышение ставок со стороны правительства национального согласия (ПНС)". "В конце ноября 2019 года Анкара и ПНС подписали соглашение о военном сотрудничестве, в рамках которого Турция оказывает весомую поддержку своим союзникам в Триполи, поставляя оружие, а также, судя по всему, военных", - отметил Косачев.

"Поэтому появление египетской "карты" в этом непростом пасьянсе призвано в какой-то мере уравновесить турецкую активность в Ливии, которая нарастает на фоне растущих амбиций самого президента Турции (Тайипа) Эрдогана, взявшего курс на превращение его страны в доминирующую силу в регионе", - считает сенатор.

При этом он отметил, что постоянное повышение ставок сторонами и привлечение внешних сил, "никак не способствует нормализации обстановки в Ливии". Косачев добавил, что позиция России в этом вопросе неизменна: нужно не усиливать стороны конфликта, а побуждать их к диалогу.

"Но пока же мы все явно далеки от выполнения этой миссии ключевыми игроками в регионе", - заключил парламентарий.