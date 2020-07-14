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14.07.2020 11:33
Рубрика: Власть

Косачев: Присутствие Египта в Ливии уравновесит активность Турции

Текст: Галина Мисливская
Участие египетских войск в ливийском конфликте призвано уравновесить активность Турции, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Такое мнение он высказал РИА Новости, комментируя решение парламента Ливии, заседающего на востоке страны, разрешить вооруженным силам Египта вмешаться в противостояние между Правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА), которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет, напоминает агентство.

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По мнению Косачева, решение парламента - это ответ "на повышение ставок со стороны правительства национального согласия (ПНС)". "В конце ноября 2019 года Анкара и ПНС подписали соглашение о военном сотрудничестве, в рамках которого Турция оказывает весомую поддержку своим союзникам в Триполи, поставляя оружие, а также, судя по всему, военных", - отметил Косачев.

"Поэтому появление египетской "карты" в этом непростом пасьянсе призвано в какой-то мере уравновесить турецкую активность в Ливии, которая нарастает на фоне растущих амбиций самого президента Турции (Тайипа) Эрдогана, взявшего курс на превращение его страны в доминирующую силу в регионе", - считает сенатор.

При этом он отметил, что постоянное повышение ставок сторонами и привлечение внешних сил, "никак не способствует нормализации обстановки в Ливии". Косачев добавил, что позиция России в этом вопросе неизменна: нужно не усиливать стороны конфликта, а побуждать их к диалогу.

"Но пока же мы все явно далеки от выполнения этой миссии ключевыми игроками в регионе", - заключил парламентарий.

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