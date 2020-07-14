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14.07.2020 09:25
Рубрика: В мире

Парламент Ливии разрешил Египту ввести войска в страну

Текст: Александр Гусаров

Неподконтрольные Правительству национального согласия (ПНС) Ливии власти востока этой страны легитимизировали возможное вмешательство Египта в межливийский конфликт. Как сообщает РИА Новости, накануне палата представителей Ливии официально разрешила египетским вооруженным силам войти на территорию бывшей Джамахирии, приняв соответствующее заявление.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Таким образом, прозвучавшие в конце июня слова президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси о том, что Каир готов помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, получили формальную поддержку со стороны контролируемого Ливийской национальной армией (ЛНА) востока расколотой в результате гражданской войны страны.

"Мы призываем к согласованным усилиям между двумя братскими народами - Ливией и Египтом - с тем, чтобы нанести поражение оккупанту и сохранить нашу общую безопасность и стабильность в нашей стране и регионе", - говорится в распространенном во вторник заявлении парламента Ливии. - "Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран".

Напомним, что Египет на минувшей неделе провел на приграничной с восточной Ливией территории масштабные военные учения под кодовым названием "Решимость 2020". Стратегической задачей Каира является недопущение усиления влияния поддерживающей ПНС Турции в регионе.

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