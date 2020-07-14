Крашенинников: Основная работа по реализации поправок в Конституцию придется на осень

Ранее он отметил, что изменения затронут порядка 100 законов.

"Я думаю, что вот эта сотня законопроектов, будет наполняться, и мы, конечно, в ближайшее время увидим еще новые законопроекты. Но основная часть нашей работы будет, конечно, в осеннюю сессию", - приводит его слова РИА Новости.

Во вторник Госдума рассмотрит первый законопроект, направленный на реализацию новых положений Конституции. В нем предложено приравнять к экстремизму отчуждение территорий РФ.