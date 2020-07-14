Крашенинников: Основная работа по реализации поправок в Конституцию придется на осень

Большая часть законопроектов, направленных на реализацию новых норм Конституции РФ, будет рассмотрена Госдумой в осеннюю сессию, заявил журналистам сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Основной Закон, глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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Ранее он отметил, что изменения затронут порядка 100 законов.
"Я думаю, что вот эта сотня законопроектов, будет наполняться, и мы, конечно, в ближайшее время увидим еще новые законопроекты. Но основная часть нашей работы будет, конечно, в осеннюю сессию", - приводит его слова РИА Новости.
Во вторник Госдума рассмотрит первый законопроект, направленный на реализацию новых положений Конституции. В нем предложено приравнять к экстремизму отчуждение территорий РФ.