Госдума рассмотрит проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

Госдума на пленарном заседании 14 июля рассмотрит в первом чтении законопроект о приравнивании к экстремизму призывов к нарушению территориальной целостности России, сообщает пресс-служба нижней палаты.

Напомним, документ внесли на прошлой неделе глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Таким образом депутаты приступили к изменению законодательства в связи с вступлением в силу поправок к Конституции.

Также решением Совета Думы разослан в комитеты и фракции, президенту, в Совет Федерации, правительство, Счетную и Общественную палаты, а также в регионы законопроект, об ограничении возможности внесудебного изъятия детей из семьи. До 15 августа профильный комитет ждет от них замечаний и предложений по тексту.

Ранее, комментируя эту инициативу, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что "цель поправок - максимально ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи, защитив интересы и ребенка, и его родителей". "Изъять ребенка из семьи без решения суда станет возможно лишь в исключительных случаях, если есть угроза его жизни и здоровью", - подчеркнул спикер.

"Законопроекты, направленные на реализацию новых норм Конституции - приоритет в работе Государственной Думы. Согласно принятым поправкам, дети - важнейший приоритет государственной политики России. Наша задача - обеспечить благополучие детей и создать условия для их достойного воспитания в семье", - добавил он.