Легендарную "Катюшу" установили у подножия Кургана Славы под Минском

В торжественном митинге 14 июля приняли участие ветераны войны и труда, молодежь, представители органов власти и руководство профсоюзов. Кстати, уточняет агентство, дата открытия экспоната выбрана неслучайно. Именно в этот день - 14 июля 1941 года - под Оршей прогремел первый залп этой знаменитой боевой машины.

А ее появление у Кургана Славы стало возможным благодаря энтузиазму отраслевых профсоюзов Беларуси. Еще в январе был объявлен сбор средств на пополнение экспозиции музея. Часть деталей удалось восстановить по образцам из Военно-исторического музея артиллерии города на Неве, а вот пульт управления ракетной установкой, колеса и диски были найдены поисковиками в Ленинградской области и восстановлены белорусскими реставраторами.

Как пояснили в руководстве профсоюзов, благоустройство Кургана Славы считается одной из постоянных и значимых его инициатив. Несколько лет назад завершилась реконструкция комплекса, был заменен травяной покров, установлена подсветка, каскад солнечных батарей, приведены в порядок ступени, поставлены информационные стенды. А в прошлом году музей военной техники пополнил еще одним новым экспонатом - штурмовиком ИЛ-2.

Кстати, местные краеведы вспоминали в памятные дни Великой Победы, как шел полвека назад к месту будущего кургана нескончаемый людской поток с ведерками священной земли для возведения рукотворного памятника героям Великой Отечественной войны.

А сейчас от подножия холма ввысь идут две бетонные лестницы, каждая из которых - это 241 ступенька на пути к вершине. Пройти этот путь - значит почтить память всего советского народа. Монумент высотой более 70 метров представляет собой четыре штыка, символизирующих фронты, участвовавшие в освобождении страны - 1-ый, 2-ой, 3-ий белорусский и 1-ый прибалтийский, штыки опоясывает кольцо, на внутренней стороне которого - надпись "Армии Советской, Армии - освободительнице - слава!"