Минздрав дал разъяснения по назначению выплат медработникам

В вопросе страховых выплат сомнения должны трактоваться в пользу медицинских работников, сообщили в Минздраве. Соответствующие разъяснения ведомства направлены в регионы. Они касаются дополнительных страховых гарантий врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой помощи, которые помогают пациентам с COVID-19.

В Минздраве пояснили, что все медицинские работники и водители автомобилей скорой помощи, работающие с коронавирусом, застрахованы на случай инфицирования на рабочем месте, поэтому если работник здравоохранения заразился при исполнении трудовых обязанностей, ему полагаются выплаты. При временной нетрудоспособности сумма составит 68811 рублей. При стойкой утрате работоспособности, которая привела к инвалидности III группы, сумма составит 688 113 рублей. Размер выплаты увеличится до 1376226 рублей в случае установления II группы инвалидности, причиной которой стал COVID-19, и до 2064339, если работник здравоохранения станет инвалидом I группы. При этом решение о наступлении страхового случая и предоставлении выплат должно приниматься после проведения расследования.

В разъяснениях Минздрава говорится, что выплаты должны быть предоставлены вне зависимости от того, установлена вина работника или работодателя в возникновении страхового случая, или нет.

Они не могут быть ограничены специальностью или должностью медработника, полагаются, в том числе медицинским работникам, непосредственно участвующим в проведении лабораторных и патолого-анатомических исследований у пациентов, зараженных коронавирусом. Однако назначены могут быть только в том случае, если у работника здравоохранения диагноз COVID-19 официально подтвержден. При этом, определить инфекцию можно методом выявления РНК вируса или антител к нему - в случае, если расследование ведется после перенесенного заболевания.