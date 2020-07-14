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14.07.2020 11:39
Рубрика: Экономика

Мишустин назвал условие для возобновления международного авиасообщения

Текст: Владимир Кузьмин
При принятии решения о возобновлении международных авиаперевозок Россия будет руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Председатель правительства провел рабочую встречу с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым. Глава авиакомпании поднял вопрос о перспективах восстановления международных перевозок. "Если мы не обозначим с вами дату, когда мы можем это сделать, мы можем просто потерять исторические слоты", - предупредил он, сославшись на то, что конкуренты постепенно снова возобновляют свои рейсы между странами.

Фото: Александр Астафьев /РИА Новости
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Савельев от имени Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) обратил внимание на те трудности, которые авиаперевозчикам создает требование о двухнедельной изоляции после прилета. "Двухнедельный карантин реально отпугивает всех туристов и пассажиров", - подчеркнул он.

- Наверно, об этом нужно в первую очередь поговорить со Всемирной организацией здравоохранения и понимать, поскольку эпидемиологическая ситуация во всех странах разная, то ИАТА не может быть таким рекомендателем всем странам сделать это одномоментно. Это все зависит от того, как страны оценивают эпидемиологическую ситуацию. Это и ВОЗ говорит. Поэтому мы будем следовать требованиям Роспотребнадзора, - заявил Мишустин в ответ.

Накануне Роспотребнадзор выпустил постановление, с 15 июля отменив для прибывающих в Россию двухнедельный карантин. Иностранцы смогут предоставить справку об отрицательном анализе, сданном не ранее чем за три дня до приезда в Россию, а в случае ее отсутствия пройти тест в течение трех дней. Граждане России обязаны пройти исследование в такой же срок.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Правительство Роспотребнадзор Компании Авиация "Аэрофлот"

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