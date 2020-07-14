Мишустин назвал условие для возобновления международного авиасообщения

При принятии решения о возобновлении международных авиаперевозок Россия будет руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Председатель правительства провел рабочую встречу с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым. Глава авиакомпании поднял вопрос о перспективах восстановления международных перевозок. "Если мы не обозначим с вами дату, когда мы можем это сделать, мы можем просто потерять исторические слоты", - предупредил он, сославшись на то, что конкуренты постепенно снова возобновляют свои рейсы между странами.

Савельев от имени Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) обратил внимание на те трудности, которые авиаперевозчикам создает требование о двухнедельной изоляции после прилета. "Двухнедельный карантин реально отпугивает всех туристов и пассажиров", - подчеркнул он.

- Наверно, об этом нужно в первую очередь поговорить со Всемирной организацией здравоохранения и понимать, поскольку эпидемиологическая ситуация во всех странах разная, то ИАТА не может быть таким рекомендателем всем странам сделать это одномоментно. Это все зависит от того, как страны оценивают эпидемиологическую ситуацию. Это и ВОЗ говорит. Поэтому мы будем следовать требованиям Роспотребнадзора, - заявил Мишустин в ответ.

Накануне Роспотребнадзор выпустил постановление, с 15 июля отменив для прибывающих в Россию двухнедельный карантин. Иностранцы смогут предоставить справку об отрицательном анализе, сданном не ранее чем за три дня до приезда в Россию, а в случае ее отсутствия пройти тест в течение трех дней. Граждане России обязаны пройти исследование в такой же срок.