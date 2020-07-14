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14.07.2020 19:18
Рубрика: Общество

Названы сюжеты, лежащие в изменении статуса храма Святой Софии

Текст: Елена Яковлева
"Айя- София - судьба византийской святыни и вектор развития Турции" - под таким углом решили взглянуть сегодня на изменение статуса мировой православной святыни собравшиеся в агентстве "Россия сегодня" эксперты.
Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

История Святой Софии - многовековой мировой драматический сериал, что только не включающий в себя - от уникальности ее "парусного купола" до столетиями неисчезающей среди христиан идеологии "возвращения Константинополя" и водружения над Святой Софией крестов. И хоть последнее изменение ее статуса - превращение из музея в мечеть - и является по законам международного права "внутренним делом" Турции, но миру никуда не деться от понимания, что речь об объекте, как заметил историк Иван Фадеев, "цивилизационного масштаба".

Фото: Getty Images
Патриарх Сербский предложил использовать Святую Софию как мечеть и как церковь

Да и сожаления православных патриархов - патриарха Московского и всея Руси Кирилла в том числе - и Папы Римского о смене ее статуса тоже не шутка.

Для России Святая София имеет особенное значение: побывав в ней на богослужении, послы князя Владимира пришли к судьбоносному для нас "экспертному заключению 10 века" - мы не знаем, где были, на небе или на земле. "Именно в Святой Софии приехавшие из Руси язычники сердцем ощутили силу христианства", - подчеркнул профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.

И вот под огромные сожаления христианского мира произошло всех всколыхнувшее событие - святая София превращена из музея в мечеть.

Почему именно сегодня? Почему правительство Реджепа Тайипа Эрдогана решилось на такой шаг? По мнению завкафедрой восточных языков Дипломатической академии МИД России Асламбека Мозлоева, у этого решения есть свои причины, связанные с экономическими и политическими сюжетами жизни современной Турции. Он обращает внимание на нарастание кризисных явлений в Турции, начиная от необходимости платить в этом году 170-миллиардный ( в долларах) внешний долг, возросшей до 17 процентов безработицы, и кончая отношениями с оппозиционными партиями, представители которых на последних выборах одержали решительные победы и заняли кресла мэров крупных городов, включая Стамбул.

В такой ситуации оказалось важным обращение к религиозному сознанию, более древнему, по отношению ко всем другим типам сознания, попытки подвести новый фундамент под идеи "неоосманизма" и произвести впечатление на мусульманский мир.

В Кремле удовлетворены пояснениями Эрдогана после изменения статуса храма Святой Софии

Директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Амур Гаджиев обратил внимание на то, что еще в марте 2019 года Эрдоган называл призывы превратить Святую Софию в мечеть провокационными кознями. В Турции вообще не проблема построить новую мечеть, по размеру равную "4-5 Софиям".

По мнению Гаджиева, власти Турции стараются придать этому событию демонстративный характер и гонятся за краткосрочными политическими дивидендами, явно проигрывая в среднесрочном масштабе.

При этом, эксперты обращают внимание, что Святая София остается объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и выражают надежду, что фрески и все христианское убранство собора будет сохранено. Ситуация и тут не простая, статус мечети не позволяет изображений человека, Хотя есть прекрасный пример испанской Альгамбры, где эти нормы, например, обошли.

Общество Религия Святая София стала мечетью

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