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14.07.2020 11:05
Рубрика: Легковые авто

Nissan показала новый бэби-кроссовер

Текст: Борис Захаров

Компания Nissan разжигает интригу в преддверии дебюта новой модели субкомпактного класса, который предположительно назовут Magnite. С этой целью в Сети обнародован официальный видео-тизер, на котором можно разглядеть по сути всю фронтальную часть новинки, которую представят 16 июля в статусе концепта, близкого к серии.

Ранее японцы уже показывали другие тизеры, где их субкомпакт частично показан в профиль и там видны мощные пластиковые черные расширители колесных арок, большие колеса и солидный (больший, чем у среднестатистических хэтчбеков) клиренс - признаки принадлежности новинки к касте кроссоверов или хэтчбеков повышенной проходимости.

Фото: REUTERS/Etienne Laurent
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В то же время очевидно, что речь идет о новом языке корпоративного дизайна применительно к небольшим автомобилям марки. В то же время во внешности прослеживаются общие черты с хэтчбеком Datsun redi-Go. В частности, у Magnite похожим образом прорисованы фронтальная оптика, бумерангоподобные светодиодные дневные ходовые огни и крупная решетка радиатора. По всей видимости, Nissan решил задействовать наработки специалистов дочернего бренда Datsun, который в этом году свернул свою деятельность во всех странах кроме Индии.

Серийный вариант субкомпактного кроссовера Nissan, как ожидается, разделит платформу CMF-A с новой моделью Renault Kiger и получит линейку из двух бензиновых моторов - 3-цилиндровый 1-литровый "атмосферник" мощностью 72 л.с., знакомый по модели Triber и 1-литровую 95-сильную "турботройку". В связке с менее мощным мотором предложат 5-ступенчатую "механику" или "робот", топовому двигателю выделят вариатор. Привод же предусмотрен исключительно передний.

Ожидается, что серийный Nissan Magnite представят в 2021 году на рынке Индии, где он со временем займет нишу моделей Datsun. В конкуренты записаны Hyundai Venue и Maruti Suzuki Vitara Brezza.

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