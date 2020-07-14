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14.07.2020 15:17
Рубрика: Digital

Новый стандарт сотовой связи 6G может появиться в 2028 году

Текст: Иван Черноусов

Несмотря на то, что сети 5G только разворачиваются в отдельных государствах, южнокорейская Samsung уже представила свое видение нового стандарта - 6G. В компании полагают, что коммерческое применение 6G начнется в 2028 году, а потребители смогут воспользоваться новым стандартом связи ровно через 10 лет - в 2030-м.

Фото: iStock
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При этом как именно будут работать сети 6G, пока не ясно. Международный союз электросвязи только начнет работы в этом направлении в следующем году. В докладе южнокорейцев отмечается, что сроки разработки новых стандартов связи значительно сократились, если сравнивать переход от 2G к 5G.

Ожидается, что стандарт 6G сосредоточится на "трех китах" - это производительность, архитектура и надежность. Скорость передачи данных должна вырасти до 1000 Гбит/с. А задержка снизится до 0,1 мс. Специалисты полагают, что основными "клиентами" 6G будут люди и машины. Кроме того, появятся высококачественные голограммы - именно такие были показаны в "Звездных войнах".

"Как и любой визионерский взгляд, взгляд Samsung имеет право на существование, - говорит телеком-эксперт Алексей Бойко. - Тем более, что чего-то радикально нового в предложении южнокорейцев я не увидел. Да, многие ожидают от 6G дальнейшего роста скоростей, продолжения повышения эффективности использования радиочастот, ухода в еще более высокочастотные диапазоны. Да, для этого понадобятся новые антенные технологии. Да, опора на дуплексный подход и эволюция топологии сетей также вполне ожидаемы. Вполне вероятно, что раздача частот мире будет одним из краеугольных камней".

По мнению специалиста, не вызывает также сомнений факт, что мир смещается в сторону гиперподключенности и активного применения искусственного интеллекта в различных аспектах нашей жизни.

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