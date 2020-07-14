Патриарх Сербский предложил использовать Святую Софию как мечеть и как церковь

Патриарх Сербский Ириней заявил, что превращение храма Святой Софии в Стамбуле исключительно в мечеть является "исторической несправедливостью", сообщает греческий православный новостной портал Orthodox info.

По словам сербского предстоятеля, такой шаг наносит ущерб имиджу Турции и вызывает искусственную напряженность между христианами и мусульманами.

Чтобы избежать этого, Ириней предложил разделить собор между мусульманами и христианами, сохранив за ним в то же время статус музея. "Храм достаточно просторен, чтобы там нашлось место для всех", отметил он. Также владыка напомнил, что подобное решение было использовано в Иерусалиме, на Синае, в Сербии и других регионах, где сосуществуют христиане и мусульмане.

"По нашему мнению, единственный справедливый выход, если решение Кемаль-паши Ататюрка (о превращении Святой Софии в музей в 1934 году - прим.) должно быть изменено, - это сохранить статус музея и дать разрешение на богослужение не только мусульманам, но и христианам. Церковь достаточно просторная, чтобы предоставить всем место для поклонения без помех", отмечается в заявлении патриарха Иринея.

В настоящее время в Айя-Софии, получившей 10 июля статус мечети, готовятся к первому массовому мусульманскому богослужению, которое должно пройти 24 июля в присутствии первых лиц Турецкой республики. Как сообщают СМИ, для новой мечети уже заказан ковер площадью 14 тысяч квадратных метров, причем этот ковер президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оплатил из собственных средств. Христианские мозаики и росписи на время намазов предполагается скрывать занавесями, а также затемнять верхние своды собора, ярко освещая нижний ярус.