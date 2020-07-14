Первый тренер Петра Яна рассказал о жизни чемпиона UFC

В минувшие выходные россиянин Петр Ян одержал победу над Жозе Альдо и завоевал вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Первый тренер российского бойца Николай Суржиков рассказал KP.Ru о том, как Ян попал в бокс и почему сделал выбор в пользу ММА.

"Петр пришел ко мне в 11 лет. У меня занимался его старший брат, Алексей Ян. Леха сам только начинал, не хотел с собой брать младшего. А он как-то за ним проследил и пришел на тренировку, - рассказал Суржиков. - До этого он ходил в различные секции - тхэквондо, футболом увлекался, гимнастикой, борьбой. Мальчишкой был таким, не сказать, чтобы озорным. Первым никогда ни на кого не лез. Но если что-то, сдачи даст всегда. Характер о-о-очень серьезный".

Тренер рассказал, что Ян из многодетной семьи, он с юности показывал свой сильный характер. Однако боксу он все же предпочел смешанные единоборства.

"Петр - мастер спорта по боксу. Потом ушел в бои без правил, так как нужны были деньги. Стал выступать в боевых искусствах. Это более раскрученный вид спорта, инвесторов много, финансовые потоки, сразу можно заработать", - рассказал Суржиков.