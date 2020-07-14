Песков прокомментировал петицию миллионеров о налогах на богатство

Идея повышения налога для богатых граждан уже реализуется в России. Так прокомментировал петицию на сайте Millionaires for Humanity пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее более 80 миллионеров из разных стран мира призвали власти повысить налоги на богатство, что, по их мнению, позволит преодолеть последствия пандемии коронавируса.

"В России уже [реализуется]", - ответил на вопрос ТАСС об отношении к высказанной идее Песков.

Напомним, в России с 1 января 2021 года НДФЛ для граждан, доходы которых превышают за год 5 млн рублей, вырастут в превышающей лимит части с 13% до 15%. Полученные таким образом 60 млрд рублей власти рассчитывают направлять на лечение тяжелобольных детей.