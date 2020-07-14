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14.07.2020 00:28
Рубрика: Власть

Песков прокомментировал петицию миллионеров о налогах на богатство

Идея повышения налога для богатых граждан уже реализуется в России. Так прокомментировал петицию на сайте Millionaires for Humanity пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Ontario Lottery and Gaming Corporation
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Ранее более 80 миллионеров из разных стран мира призвали власти повысить налоги на богатство, что, по их мнению, позволит преодолеть последствия пандемии коронавируса.

"В России уже [реализуется]", - ответил на вопрос ТАСС об отношении к высказанной идее Песков.

Напомним, в России с 1 января 2021 года НДФЛ для граждан, доходы которых превышают за год 5 млн рублей, вырастут в превышающей лимит части с 13% до 15%. Полученные таким образом 60 млрд рублей власти рассчитывают направлять на лечение тяжелобольных детей.

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