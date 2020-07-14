Песков: Путин осведомлен о деле Сафронова

Президент РФ Владимир Путин осведомлен о деле советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, он осведомлен об этом деле, конечно", - сообщил он и отметил, что ничего не может сказать о реакции президента.

По словам представителя Кремля, Путин при необходимости может запросить документы по этому делу. "Но я уверен, что по мере того, как будет следствие проводиться, - тем более, вы знаете, что уже сейчас есть определенные наработки и определенные документы в тех самых папках, о которых мы с вами слышали, - президент сможет получать информацию, это так", - заявил Песков.