Почти половина водителей в России отвлекается от дороги во время движения

Почти половина отечественных автомобилистов отвлекается от дороги во время движения. При этом 70 процентов из них уверены в том, что контролируют ситуацию полностью.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию МВД России. Среди главных причин отвлечения внимания от управления автомобилем 59 процентов водителей назвали общение с пассажирами, 45 процентов - поиски нужной радиостанции, 19 процентов - разговоры по телефону или написание сообщений.

Однако потенциальную опасность подобного поведения осознают далеко не все. Лишь 2/3 автомобилистов согласились с тем, что разговоры по телефону могут быть опасны, около четверти признали таковым общение с пассажирами. 76 процентов опрошенных заявили, что не будут отвечать на звонки только в условиях плохой видимости или большой интенсивности движения. Остальные признались, что ответят на звонок даже в таких случаях. 36 процентов респондентов выразили уверенность в том, что гарнитура hands free полностью снимает проблему с вниманием во время езды.

В Госавтоинспекции уточнили, что именно отвлечение внимания водителя от дороги является одной из главных причин аварий. Зачастую автомобилисты недооценивают опасность внешних раздражителей. Проведенное исследование это подтверждает. По данным ВОЗ только телефонные переговоры во время управления автомобилем повышают риск ДТП в 4 раза, вне зависимости от использования hands free. А телефонная переписка увеличивает риск в 20 раз.

Проведенное исследование - это часть социальной кампании "Внимание на дорогу" в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения". В исследовании приняло свыше 2,5 тысячи россиян старше 18 лет из различных регионов страны.