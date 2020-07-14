Новости

В Кировской области при пожаре погибли три человека 09:32
Девятилетний мальчик утонул в Амуре у центральной набережной Хабаровска 09:29
Уральца будут судить за поджог начальника, мешавшего ему выпивать 09:26
В Пермском крае сбежавший пациент психбольницы убил таксиста 09:25
Парламент Ливии разрешил Египту ввести войска в страну 09:25
В Екатеринбурге автобус врезался в дерево, пострадали пассажиры 09:06
Автоворы в Подмосковье угоняли иномарки, используя поддельные госномера 09:02
В Хабаровске пропал девятилетний мальчик 09:01
УАЗ предотвратил масштабное воровство деталей 09:00
В Казахстане продлят карантин до 2 августа 08:49
Глава МИД Киргизии переболел COVID-19 08:40
Tesla неожиданно опустила цену на Model Y 08:35
В Забайкалье поступили 15 передвижных ФАПов 08:18
Пожар на крупном корабле ВМС США грозит его полностью уничтожить 08:18
В столице открылась "Фабрика туристических продуктов и сервисов" 08:09
Россияне назвали три главных признака работы мечты 08:05
Специалисты оценили музыкальные стриминговые сервисы 08:00
Почти половина водителей в России отвлекается от дороги во время движения 08:00
Названы продукты, помогающие избавиться от укачивания в транспорте 07:57
На Камчатке открылись торговые центры и летние веранды кафе 07:54
Дефицит бюджета США в июне достиг рекордного уровня 07:53
В Сирии задержали боевиков, шпионивших за российскими военными объектами 07:34
Депутата омского парламента обвинили в мошенничестве 07:31
Новосибирец погиб под завалами крыши жилого дома 07:29
В Якутии удар молнии унес жизнь артиста балета 07:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
14.07.2020 08:18
Рубрика: В мире

Пожар на крупном корабле ВМС США грозит его полностью уничтожить

Текст: Александр Гусаров

Крупный пожар, который уже более суток продолжается на американском универсальном десантном корабле Bonhomme Richard (типа Wasp), может привести к полному уничтожению судна. Такие опасения, как сообщает The Wall Street Journal, выразили источники издания в Пентагоне.

Фото: iStock
В США производство вакцины от коронавируса начнется до конца лета

Напомним, пожар на Bonhomme Richard, который находится на находящемся военно-морской базе Сан-Диего на Тихоокеанском побережье США начался 12 июля около 08.26 утра по местному времени (18.26 по московскому времени). Корабль находился на завершающей стадии профилактического ремонта и планировался ко вводу в строй к концу 2020 года. Бортовая система химического подавления огня также проходила плановый осмотр и была выключена. В итоге экипажу судна в количестве 200 человек пришлось тушить пламя водой. Известно, что число пострадавших при пожаре матросов на борту Bonhomme Richard достигло 59 человек.

Как сообщают американские СМИ, возгорание началось в носовом десантном грузовом трюме. Возникновению огня, по некоторым утверждениям, предшествовал взрыв неустановленного происхождения. Температура быстро распространившегося по нескольким палубам пламя достигает 1 тысячи градусов, сообщает телеканал ABC, что привело к повреждению внутренней силовой конструкции судна. В тушении пожара принимают участие пожарные катера и вертолеты, которые сбрасывают воду на объятый пламенем корабль, из-под верхней палубы которого вырываются густые клубы дыма.

По данным газеты The New York Times, к настоящему времени Bonhomme Richard набрал сотни тонн воды и начал крениться на бок. Сообщается, что на его борту находится порядка 1 миллиона галлона (около 4,5 миллионов литров) топлива. Контр-адмирал ВМС США Филипп Собек, заявил об уверенности в том, что корабль удастся спасти от затопления. Впрочем, по данным специалистов, даже если это и удастся сделать, то Bonhomme Richard будет на долгие годы выведен из строя и потребует дорогостоящего и длительного ремонта.

Дефицит бюджета США в июне достиг рекордного уровня

Комментаторы отмечают, что ЧП с боевым кораблем, который является носителем ударных вертолетов Super Cobra, конвертопланов Osprey и новейших американских истребителей вертикального взлета и посадки F-35 Lightning, стало одним из крупнейших инцидентов в ВМС США за последние десятилетия.

В мире США

Главное сегодня

Путин: Есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос
Песков прокомментировал петицию миллионеров о налогах на богатство
Россияне назвали три главных признака работы мечты
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В Сирии задержали боевиков, шпионивших за российскими военными объектами
Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится
В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой