Пожар на крупном корабле ВМС США грозит его полностью уничтожить

Крупный пожар, который уже более суток продолжается на американском универсальном десантном корабле Bonhomme Richard (типа Wasp), может привести к полному уничтожению судна. Такие опасения, как сообщает The Wall Street Journal, выразили источники издания в Пентагоне.

Напомним, пожар на Bonhomme Richard, который находится на находящемся военно-морской базе Сан-Диего на Тихоокеанском побережье США начался 12 июля около 08.26 утра по местному времени (18.26 по московскому времени). Корабль находился на завершающей стадии профилактического ремонта и планировался ко вводу в строй к концу 2020 года. Бортовая система химического подавления огня также проходила плановый осмотр и была выключена. В итоге экипажу судна в количестве 200 человек пришлось тушить пламя водой. Известно, что число пострадавших при пожаре матросов на борту Bonhomme Richard достигло 59 человек.

Как сообщают американские СМИ, возгорание началось в носовом десантном грузовом трюме. Возникновению огня, по некоторым утверждениям, предшествовал взрыв неустановленного происхождения. Температура быстро распространившегося по нескольким палубам пламя достигает 1 тысячи градусов, сообщает телеканал ABC, что привело к повреждению внутренней силовой конструкции судна. В тушении пожара принимают участие пожарные катера и вертолеты, которые сбрасывают воду на объятый пламенем корабль, из-под верхней палубы которого вырываются густые клубы дыма.

По данным газеты The New York Times, к настоящему времени Bonhomme Richard набрал сотни тонн воды и начал крениться на бок. Сообщается, что на его борту находится порядка 1 миллиона галлона (около 4,5 миллионов литров) топлива. Контр-адмирал ВМС США Филипп Собек, заявил об уверенности в том, что корабль удастся спасти от затопления. Впрочем, по данным специалистов, даже если это и удастся сделать, то Bonhomme Richard будет на долгие годы выведен из строя и потребует дорогостоящего и длительного ремонта.

Комментаторы отмечают, что ЧП с боевым кораблем, который является носителем ударных вертолетов Super Cobra, конвертопланов Osprey и новейших американских истребителей вертикального взлета и посадки F-35 Lightning, стало одним из крупнейших инцидентов в ВМС США за последние десятилетия.