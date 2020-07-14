Экс-совладелец "Росгосстраха" Хачатуров осужден на 8 лет колонии

Экс-совладелец "Росгосстраха" Сергей Хачатуров получил 8 лет колонии по делу о мошенничестве, растрате, присвоении и легализации преступных доходов.

Дорогомиловский суд Москвы во вторник вынес приговор бывшему гендиректору "РГС Активы" и вице-президенту ПАО СК "Росгосстрах" 44-летнему Сергею Хачатурову и экс-акционеру "Росгосстрахбанка" Надежде Клепальской. Клепальская, которую признали виновной также в особо крупной растрате, получила 6 лет колонии общего режима.

Кроме того, суд солидарно взыскал с осужденных в пользу потерпевшей стороны сумму причиненного ущерба - банка "Открытие" - 5,77 млрд рублей и компании "РГС Активы" - около 2,2 млрд рублей.

Также суд зачел Хачатурову в наказание время, проведенное в СИЗО, из расчета день за полтора, Клепальской - день за один время, проведенное под домашним арестом.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, обвинительное заключение по уголовному делу утверждал заместитель Генерального прокурора России, а гособвинение поддерживала прокуратуры Москвы.

Судом установлено, что в период с января 2017 года по апрель 2018-го Хачатуров совместно с Клепальской и другими сообщниками присвоили более 18 тысяч инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Невский" стоимостью более 2 млрд 290 млн рублей. Кроме того, они мошенническим путем похитили свыше 15 млн акций страховой компании "Росгосстрах", стоимость которых превысила 5 млрд 779 млн рублей. В последующем, как отметили в Генпрокуратуре, фигуранты дела, легализовали деньги, полученные в результате хищения акций.