Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям

В регионах вступили в силу резонансные законы. В Ярославле жильцам придется платить за асфальт во дворе. В Магадане подросткам не будут продавать зажигалки. А в Твери ввели выплаты на старших детей до 18 лет

Заплатите за асфальт!

В Ярославле ремонт асфальтового покрытия во дворах многоквартирных домов будут делать управляющие компании. За счет жителей.

Об этом говорит соответствующий пункт в постановлении мэрии Ярославля об установлении с июля размера платы за содержание жилых помещений. Однако в мэрии "РГ" пояснили, что регулярную и фиксированную плату за ремонт асфальта жильцы вносить не будут.

Они оплатят только выполненные работы, если в них возникнет необходимость. Из расчета чуть больше 600 рублей за квадратный метр асфальта - таковы сегодняшние расценки на подобный ремонт, утвержденные другим постановлением мэрии.

Детям "перекрыли" газ

В Магаданской области запретили продажу детям товаров для личных и бытовых нужд с сжиженным углеводородом. Это газовые зажигалки, баллоны для заправки зажигалок и плит. Закон принят по инициативе прокурора Магаданской области. В надзорном органе сообщили, что на Колыме от употребления сжиженного газа в 2018 году погиб один подросток, в 2019-м - двое, в этом году - еще один.

"Углеводородный газ продается свободно. Родные и близкие детей не подозревали, что те занимаются сниффингом - вдыханием паров сжиженного газа. И стали токсикоманами", - отметила старший помощник прокурора Магаданской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Елена Груздева.

"Такие товары не должны быть в свободном доступе для детей, - уверен и первый заместитель председателя Магаданской областной думы Андрей Зыков. - Даже если не говорить о токсикомании, газ представляет большую опасность для ребенка. Ограничение продаж - одна из мер, которая, считаю, позволит нам сдерживать распространение сниффинга. Если это поможет спасти даже одну жизнь ребенка - закон принят не зря".

За продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, административный штраф для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей. За вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления углеводородного газа - штраф составит от трех до пяти тысяч рублей.

Деньги - для старших, памперсы - для младших

В Тверской области в июле начала действовать новая региональная мера поддержки - единовременная выплата на детей в возрасте 16-18 лет. Она введена по инициативе губернатора Игоря Рудени для поддержки семей с детьми в условиях пандемии COVID-19.

Выплата предназначена для молодых людей, родившихся с 1 января 2002 года по 10 мая 2004 года включительно. При этом каждый из них должен являться гражданином РФ, быть зарегистрированным и проживать на территории Тверской области не менее пяти лет.

По три тысячи рублей выплачивается на каждого ребенка из семьи, воспитывающей одного или двух детей (в том числе из семьи опекуна), а также на гражданина, достигшего 18-летнего возраста. Пять тысяч рублей - на каждого ребенка из многодетной семьи, а также на гражданина, достигшего 18-летнего возраста.

В Костромской области тоже ввели новую льготу. Она касается семей, где родился ребенок. Родителям будут вручать приданное для новорожденного.

"В состав подарочного комплекта входят детские принадлежности. В случае рождения двух и более детей набор будут вручать на каждого ребенка", - пояснили в обладминистрации.

Подарки для новорожденных родители получат в территориальных отделах ЗАГС в день государственной регистрации рождения ребенка. Закон о льготе уже вступил в силу, но подарки начнут раздавать с первого августа. Месяц дан для подготовки. На эти цели в 2020-2021 годах из регионального бюджета будет направлено примерно 25 миллионов рублей.

Льготы: врачам и инвалидам

Приморским медикам увеличили выплаты на аренду жилья. "Врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу, работающим во Владивостокском городском округе, размер компенсации расходов за наем жилья подняли до 30 тысяч рублей в месяц, - сообщила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Заксобрания Приморского края Татьяна Косьяненко. - Закон имеет обратную силу, и эта мера поддержки будет действовать с 1 января 2020 года".

Такой льготой медики в Приморье пользуются с 2019 года. Первоначально в законе было прописано, что медработнику ежемесячно компенсируют до 20 тысяч рублей за наем жилого помещения в случае, если ему не предоставлено служебное или специализированное жилье. Выяснилось, что для Владивостока этой суммы недостаточно. Планируется, что данная мера поддержки будет действовать до 2024 года.

В Астраханской области вступил в силу региональный закон, по которому жителям с инвалидностью больше не нужно предоставлять в ведомства справки о заболевании при оформлении пособий и льгот. Службы соберут эти данные самостоятельно, так как они есть в федеральном реестре.

Также справки будут не нужны, чтобы встать в очередь на получение бесплатных земельных участков. "Эта мера соцподдержки предоставляется инвалидам 1 и 2 групп, семьям с детьми-инвалидами и членам фермерских хозяйств, воспитывающим детей-инвалидов", - сообщили "РГ" в областной думе.