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14.07.2020 22:32
Рубрика: Экономика

У подземки выходной

Участок красной линии перешел на особый график работы
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 153(8207)
Со вторника четыре станции Сокольнической линии метро перешли на особый график работы - по выходным и в некоторые понедельники они будут полностью закрываться, а в другие дни работать только до 23.00. Речь о станциях "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

Такой график работы сохранится до 19 августа и даст возможность сделать на всем участке современный бесстыковой путь - он позволяет реже ремонтировать рельсы и шпалы, а также обеспечивает плавное и тихое движение поездов. Проблема в том, что сварку рельсов можно вести только при отсутствии движения поездов и снятом напряжении с контактного рельса. В обычные дни такое бывает только ночью на протяжении двух часов, так что без перекрытия не обойтись.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Нам предстоит провести работы по устройству более 15 км бесстыкового пути на участке между станциями "Саларьево" и "Коммунарка", - объяснили в пресс-службе подземки. - Чтобы сократить сроки проведения этих работ, принято решение организовать удлиненные ночные технологические окна и закрывать станции на два часа раньше обычного - в 23.00. Кроме того, планируется, что в выходные дни и по понедельникам, когда на станциях минимальный пассажиропоток, они будут закрыты полностью".

Бесстыковой путь на этом участке уложили еще при строительстве, которое завершилось больше года назад, а теперь пришло время сварить рельсы. Сразу это сделать было нельзя - нужно, чтобы стабилизировалось земляное полотно и щебеночный балласт.

В ближайшую пятницу участок закроют в 23.00 и откроют только утром в понедельник. В последующие выходные закрывать станции будут с пятницы по вторник, а в конце, в пятницу, 14 августа, произойдет самое длительное закрытие - до утра четверга, 20 августа.

Во время ограничений конечной станцией Сокольнической ветки будет становиться станция "Саларьево". Выйдя из нее, пассажиры смогут пересесть на бесплатные автобусы КМ, которые будут курсировать вдоль закрытого участка с остановками у станций метро.

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