В Москве введен оранжевый уровень опасности

В Москве и Московской области, как в ряде других регионов Центральной России, Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности.

Оранжевым цветом на прогностических картах обозначается высокая вероятность стихийных бедствий и материального ущерба. Конкретно в столичном регионе "оранжевый" уровень введен из-за сильных дождей, которые местами будут сопровождаться грозами и градом.

Во время ненастья усилится ветер, его скорость может достичь 15-20 метров в секунду. Коммунальные службы города приводятся в полную готовность.

Ранее "РГ" распространила прогноз Росгидромета, специалисты которого предупредили о возможном дождевом паводке в реках Москвы и Московской области. В течение ближайших трех дней может выпасть месячная норма осадков.