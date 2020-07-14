Песков: Хабаровскому краю важно сохранить управляемость

Хабаровскому краю сейчас очень важно сохранить управляемость, продолжать выполнять функционал региональных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев курирует этот регион и обладает всеми данными о его развитии. По некоторым параметрам там есть успехи, отметил представитель Кремля, по другим - отставание и недоработки, о которых и говорил полпред.

"Сейчас, конечно, очень важно, о чем говорил Трутнев в регионе, очень важно региону сохранить управляемость и, главное, продолжать выполнять те функции, которые должны выполнять региональные власти, несмотря на ту ситуацию, которая возникла в связи с арестом губернатора Фургала", - добавил Дмитрий Песков.

Он также отметил, что президент осведомлен о том, что происходит в Хабаровском крае. "Конечно же, президент все реалии будет принимать во внимание, когда и если он примет решение о назначении временно исполняющего обязанности. Мы знаем, что пока до сих пор такого решения президент не принял. Если и когда это произойдет, мы вас проинформируем", - добавил представитель Кремля.