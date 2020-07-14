В торговых сетях Приморья появились экспресс-тесты на коронавирус

В торговых сетях Приморского края начали продавать экспресс-тесты на наличие COVID-19, сообщила пресс-служба правительства региона.

Так, пробную партию для изучения покупательского спроса закупила торговая сеть "Реми". Тесты продают в магазинах сети во Владивостоке и Артеме. Они дополнены подробной инструкцией, действуя по которой, легко сделать все самостоятельно. Для проведения анализа нужна капля крови.

Между тем, специалисты подчеркивают, что эти результат не может служить единственным основанием для постановки диагноза. Если тест положительный или вызывает сомнения, надо обратить к врачу.

"Работа по обеспечению доступности для населения защитных масок, перчаток, а теперь и экспресс-тестов проведена по поручению губернатора. Мы мониторим ситуацию и следим, чтобы все это было в наличии в торговых сетях", - сказал заместитель председателя краевого правительства Константин Шестаков.

Напомним, что поручение задействовать в реализации тестов на коронавирус торговлю в начале июня дал глава Приморья Олег Кожемяко.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, по данным на понедельник общее число случаев COVID-19 в Приморье составило 5 118.