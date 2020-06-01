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01.06.2020 07:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жители Приморья смогут купить тесты на коронавирус в магазинах

Текст: Анна Бондаренко

Тесты для выявления COVID-19 закупят торговые сети Приморья. Продавать их будут в розницу, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Поручение задействовать в реализации тестов на коронавирус торговлю дал губернатор края Олег Кожемяко на заседании регионального оперативного штаба.

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"Нужно закупить партию тестов для продажи в районах по 100-200 штук. Необходимо проводить тестирования на социальных объектах - в детских садах, лечебных учреждениях", - пояснил глава региона.

Тесты какого производителя будут закупать сети и по какой цене продавать, пока неизвестно.

На сегодняшний день в Приморья диагноз COVID-19 подтвердился у 2059 человек. Два случая были отмечены в детских садах Находки и Лучегорска. Кроме того, по словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, единичные случаи регистрируются в сетевых продовольственных магазинах, на предприятиях пищевой промышленности.

Напомним, что 29 мая власти края продлили до 15 июня включительно режим повышенной готовности и, соответственно, предусмотренные им ограничительные меры.

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