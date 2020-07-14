Депутата омского парламента обвинили в мошенничестве

В отношении депутата Законодательного собрания Омской области Нурлана Картабаева возбудили уголовное дело.

45-летнего народного избранника обвиняют в мошенничестве с использованием должностного положения.

- Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, - сообщает УФСБ России по Омской области.

По данным следствия, депутат предоставлял в бухгалтерию Заксобрания подложные документы об аренде автомобиля для поездок в районы Омской области - на встречи с избирателями. Таким образом, за год парламентарий получил из бухгалтерии более 250 тысяч рублей - в качестве возмещения расходов.

Однако, по сведениям УФСБ России по Омской области, в дни "встреч" Картабаев находился за пределами России - что установлено и задокументировано.

Расследование уголовного дела продолжается.